Украинцам заплатят по 1 тысяче из-за коронавируса: получат не только пенсионеры

Обещанную президентом Владимиром Зеленским единоразовую выплату в размере 1 тысяч гривень в связи с карантином получат не только пенсионеры, но и люди с инвалидностью.

Об этом в эфире программы "Право на владу" в четверг, 19 марта, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие – 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату – 1 тыс. грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", – пояснила она.

Украинцам заплатят по 1 тысяче из-за коронавируса

Лазебная также заверила: в случае, если у кого-то из пенсионеров возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, отменять им субсидию и начислять пеню не будут.

Лазебная сказала, кто получит тысячу из-за карантина Скриншот из видео

"Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди", – обратилась министр к украинцам.

В случае, если оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, она посоветовала обратиться за помощью к социальным работникам, попросить детей или внуков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пообещал, что пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч гривен, в апреле получат дополнительно по еще одной тысяче, а индексация будет проведена в мае.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!