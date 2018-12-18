Украинцам выплатят сразу две пенсии: когда ждать

Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает "Країна 24".

Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором "Укрпочта" и отделениями банков.

В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен.

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Как сообщалось, в Украине с 1 декабря повысили минимальный размер пенсии с 1435 до 1497 гривен. Повышение пенсий будет проходить в три этапа: в декабре в связи с индексацией, в январе коснется только военных, в апреле автоматически пересчитают всем работающим украинцам. OBOZREVATEL подробно разбирался, кому и как повысят пенсии.