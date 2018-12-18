МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Украинцам выплатят сразу две пенсии: когда ждать

18тЧитать материал на украинском

Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии – декабрьскую и за январь (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает "Країна 24".

Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе из-за праздников. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором "Укрпочта" и отделениями банков.

Новости
Украинцев оставляют без пенсий: как работают частные фонды

В проекте уточняется, что такого рода маневр позволит сократить расходы госбюджета на 2019 год примерно на 30 млрд гривен.

Украинцам выплатят сразу две пенсии: когда ждать

Видео по теме:

Как сообщалось, в Украине с 1 декабря повысили минимальный размер пенсии с 1435 до 1497 гривен. Повышение пенсий будет проходить в три этапа: в декабре в связи с индексацией, в январе коснется только военных, в апреле автоматически пересчитают всем работающим украинцам. OBOZREVATEL подробно разбирался, кому и как повысят пенсии.

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсииУкраина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
14
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги