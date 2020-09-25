Украинцам выплатили 67 млн грн вместо пакета малыша: как получить помощь

С 1 сентября 2020 года компенсации натуральной помощи "пакет малыша" перечислили более 13 тыс. человек. Общая сумма помощи составила 67 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. К пилотному проекту по монетизации присоединились 150 предприятий торговли (ретейлеров), в том числе интернет-магазины. Реестр предприятий торговли насчитывает 1 108 торговых точек, из которых 15 – интернет-магазины.

"Родители, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские товары в заведениях торговли, которые присоединились к реализации пилотного проекта", – говорится в сообщении.

Как получить денежную помощь?

Получить денежную компенсацию за "пакет малыша" смогут все семьи, у которых появились дети в 2020-м году, притом они не получили бэби-бокс и имеют соответствующую справку. Ранее "пакет малыша" выдавали сразу в роддоме после родов, а роженица лишь расписывалась, что действительно его получила. Карту же можно оформить в течение года после родов, и для этого нужно пройти несколько этапов:

– Обратиться в ПриватБанк, открыть счет получателя денежной компенсации со специальным режимом использования и получить карту для выплат "Пакет малыша".

– С открытым счетом обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. Там же написать заявление, к которому приложить копию свидетельства о рождении ребенка, копии идентификационного кода и паспорта, справку из роддома о том, что помощь вы не получили.

– Когда запрос будет удовлетворен и деньги поступят на карту, купить вещи для ребенка в магазинах, которые являются участниками проекта. Потратить деньги можно будет в течение года от даты зачисления.

На что можно тратить "детские" деньги:

средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки;

детская одежда и обувь;

детское питание;

детская посуда;

детские игрушки;

текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла;

товары для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5000 гривен на одного новорожденного.

В Министерстве социальной политики объяснили, как получить денежную компенсацию вместо "пакета малыша".

С 1 сентября ПриватБанк начал выдавать банковские карточки для выплаты разовой помощи.