Украинцам выдали свыше 10 млрд гривен 'кредитов от Зеленского'

В Украине банки выдали займы на общую сумму в 10,8 млрд гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", запуск которой инициировал президент Владимир Зеленский.

Из этой суммы 7,9 млрд гривен были выдданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,2 млрд гривен предприниматели получили на капитальные инвестиции и 721 млн гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Лидерами по количеству сделок в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" остаются государственные банки – ПриватБанк (1160 кредитов на общую сумму 818 млн гривен), Укргазбанк (783 кредита на общую сумму 1,6 млрд гривен), Ощадбанк (717 кредитов на сумму 959 млн гривен).

Наибольшие по сумме кредитные портфели сформировали коммерческие банки – Райффайзен Банк Аваль (2,5 млрд гривен), Креди Агриколь Банк (1,5 млрд гривен) и ПУМБ (1,4 млрд гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.