Украинцам вернут переплату за газ: регулятор оштрафовал ряд облгазов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала три облгаза и обязала их сделать перерасчет всем потребителям до 18 апреля.

В частности, штрафы на сумму 850 тысяч гривен получили ПАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз" и ОАО "Львовгаз", передает "Укринформ".

"Компания будет выставлять счета бытовым потребителям исключительно по показаниям счетчиков потребителей. Что касается объемов газа для приведения к стандартным условиям, это – составляющая предельных объемов технологических расходов и потерь. Они включены в тариф на распределение природного газа и уже оплачиваются потребителем", – заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Национальная комиссия также подготовит обращение в Антимонопольный комитет о злоупотреблении облгазами монопольным положением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитаны законно, и потребители могут осуществлять оплату по ним.

Напомним: в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом норм потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов.

25 марта НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 850 тысяч гривен каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

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