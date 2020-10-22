Украинцам вернут переплату за электричество

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг решила обязать операторов системы распределения вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию до 1 июня 2021 года.

Об этом свидетельствует решение об одобрении изменений к правилам розничного рынка, утвержденных постановлением №312 от 14 марта 2018 года. Оно было принято на заседании НКРЭКУ 21 октября.

"Операторам системы распределения обеспечить до 1 июня 2021 года осуществление мер по возвращению потребителям средств по данным личных счетов, открытых у поставщиков по регулируемому тарифу, на которых по состоянию на 1 января 2019 года образовалась переплата за электроэнергию", – говорится в документе.

Представители регулятора отметили, что операторы системы распределения не в полной мере выполнили финансовые обязательства по договорам поставок и пользования электроэнергией.

Также не были выполнены рекомендации Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг о возврате средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать. Однако власти не исключают дальнейшего подорожания.