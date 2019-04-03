Украинцам вернут деньги за газ: регулятор оштрафовал облгаз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала ПАО "Житомиргаз" за доначисление в платежках.

"Лицензиатом применялись коэффициенты для приведения объемов газа к стандартным условиям в октябре-декабре 2018 года", – заявили представители НКРЭКУ, передает "Укринформ".

В частности, "Житомиргаз" был оштрафован на 850 тысяч гривен и обязан устранить нарушения до 22 апреля.

Аналогичные штрафы уже были наложены на ОАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз", ПАО "Львовгаз", ОАО "Винницагаз", ПАО "Волыньгаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Хмельницкгаз", ПАО "Закарпатгаз", ПАО "Ивано-Франковскгаз" и ПАО "Харьковгаз".

Следующими под санкции Национальной комиссии могут попасть ПАО "Харьковгоргаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Сумыгаз", ПАО "Днипрогаз". Нарушения соответствующих облгазов будут рассмотрены на заседании регулятора 5 апреля.

При этом один из облгазов – "Харьковгоргаз" – уже самостоятельно устранил нарушения.

"Харьковгоргаз" сам устранил нарушения и по заявлению потребителя сделал перерасчет. То ли 850 тысяч гривен не лишние, или же решили законодательство не нарушать? Но это уже хорошее начало", – отметил заместитель главы департамента по энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украина" Алексей Хабатюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитаны законно, и потребители могут осуществлять оплату по ним.

Напомним: в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом норм потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов.

25 марта НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 850 тысяч гривен каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

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