Украинцам вернули почти 10 млн грн из-за обмана с ценами

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение января-сентября вернула украинцам средства на общую сумму 9,5 млн гривен.

"Осуществлены 116 плановых и 226 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен", – сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении проверок нарушения установлены в 237 случаях, что составляет 69,3% от общего количества проверок.

"По результатам проведенных проверок принято 159 решений о применении к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 26,7 млн грн и 195 должностных лиц привлечены к административной ответственности путем наложения штрафов на общую сумму 147,7 тыс. грн", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того, составлено 147 предписаний по устранению нарушений при установлении государственных регулируемых цен/тарифов и приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 1,5%. Однако на некоторые виды продуктов они повысились в 1,5-2 раза.