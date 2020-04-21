Украинцам увеличили помощь по безработице на время карантина

В Украине минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина увеличилась с 650 грн до 1000 грн.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Постановление будет действовать с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Помощь по безработице

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволенные с последнего места работы из-за негативных факторов (например, прогула);

молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требующей содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Отмечается, что выплата будет пересчитана автоматически для всех, кто встал на учет в период карантина.

В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Украинцам на карантине предлагают работу на удаленке с заработной платой от 10 до 35 тысяч гривен.

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