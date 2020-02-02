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2 февраля • обновлено в 14:38
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Украинцам урезали субсидии: бывший "слуга народа" раскритиковал Зеленского

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Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков заявил, что украинцам уменьшили субсидии примерно на 200 гривен.

"А коэффициенты приведения к нормальной температуре остались прежними. То есть субсидия стала меньше – потому что тепло. А коэффициент считают, как будто на улице минус 20", – пишет Поляков в своем Telegram-канале.

По его словам, этот замкнутый круг необходимо разорвать, однако власти лишь расширяют его, добавляя цену за транспортировку.

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"Ее каким-то загадочным образом усреднили и округлили. Даже если и законно за нее платить, то считаю это должно быть так: потребил я 300 кубов в зимний месяц – то плачу за 300. А потребил в летний месяц 10 кубов – плачу за транспортировку 10-ти. Они же закрутили все так, что придется платить круглогодично и ежемесячно", – отметил Поляков.

"Обещал Зеленский что украинцы плакать не будут. Думаю, не будут, потому что плакать будет некому", – резюмировал он.

Украинцам уменьшили субсидии примерно на 200 гривен

Украинцам уменьшили субсидии примерно на 200 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Антон Поляков
Место
Украина
Тег
субсидии
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Комментарии на сайте не модерированы
ефимов владимир
ефимов владимир
А ни майдан, ни Зеленский не обещали увеличивать субсидии, какие могут быть претензии. Вот безвиз обещали - получили.
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