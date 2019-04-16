Украинцам разрешили не выплачивать долги: как это будет

В Украине через 6 месяцев заработает Кодекс по процедурам банкротства. Он дает возможность честным заемщикам в случае сложной финансовой ситуации очиститься от долгового обязательства. Эксперты считают, что закон не идеален, но это большой плюс для банковской системы страны.

Что важно знать и кто может объявить себя банкротом — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Процедура банкротства станет прозрачной. Если физлицо или юрлицо имеет проблемы с выплатой обязательств, кредитор и государство смогут обеспечить адекватную процедуру списания долгов;

Человек при объявлении банкротства должен соблюдать определенные условия — иметь задолженность свыше 125 тысяч, не покрывать плановые платежи в размере 50% по каждому из обязательств в течение 2 месяцев;

Процедура банкротства юрлица начнется уже через несколько месяцев после отсутствия платежей по долгу. Процесс ликвидации не будет длиться годами;

Финансисты считают, что данный закон — большой плюс для банковской системы. Во многом он копирует иностранный опыт.

В чем суть

Закон был подписан президентом Петром Порошенком в понедельник, 15 апреля. К слову, лишь через полгода после его принятия Верховной Радой, что прямо нарушает действующий закон. Несмотря на это, подписанный Кодекс вступит в силу уже в октябре 2019 года и внесет сразу несколько изменений.

Одной из новелл документа является возможность физлицам — добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права.

Если человек не может платить по счетам, он обращается в хозяйственный суд по месту регистрации. Суд назначает арбитражного управляющего, который составит план реструктуризации кредита. Его задача — полностью изучить банковские активы человека, имущество и так далее. Проще говоря — изучить заемщика и определить, реально ли у него нет денег выплачивать кредит или он просто хочет его списать.

Тут есть несколько нюансов:

Размер долга должен быть не менее 30 минимальных зарплат. На данный момент это 125 190 гривен.

Должник не может покрыть плановые платежи в размере 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение 2 месяцев.

У должника нет имущества, которое можно взыскать. Это не может быть единственное жилье должника, деньги на пенсионном счету или в фонде соцстрахования.

Также не будут списаны долги у тех заемщиков, близкие родственники которых имеют большие доходы.

После объявления банкротства, физлицо начнет жизнь “с нового листа”. Оно сможет получить работу, покупать другое имущество. Правда, будут некоторые ограничения. Повторно объявить себя банкротом можно не ранее чем через 5 лет.

На данный момент Национальный банк также готовит определенные изменения в процесс резервирования для коммерческих банков. В том случае, если человек, ранее признанный банкротом, захочет взять новый кредит, банк может ему отказать или наоборот, выдать кредит, но перед тем сформировать 100% резервов со своего капитала.

Новшества для юрлиц

Система банкротства станет более быстрой. Если юридическое лицо не сможет платить по счетам несколько месяцев, то уже начнется процесс ликвидации.

Залоговые кредиторы смогут взыскать имущество вне процедур банкротства, если в течение 170-дневного срока по их требованиям не были урегулированы вопросы санации компании или перехода к ее ликвидации. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

Мнение экспертов

По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, новый кодекс поможет физическим лицам в случае реальных проблем с финансами избавиться от проблемного кредита. Такая процедура прописана во многих странах, в частности Германии и США.

“Это цивилизованный инструмент для всех. Заемщику дается возможность признать себя банкротом, прописана четкая процедура, где под проверку подпадают все активы. На следующий день человек может начать новую жизнь, устроиться на работу, покупать активы и получать новые кредиты”, — пояснил OBOZREVATEL Невмержицкий.

Кодекс четко прописывает процедуру принятия решения по банкротству, проверки лица, а также всех необходимых юридических и финансовых нюансов. Правда, учитывая нестабильность судебной системы, новым законом могут воспользоваться и мошенники.

"Закон появился, он начнет работать. Если будут нюансы — его дополнят или изменят. Посмотрим на практике, как эти процедуры будут идти и каков эффект. Базово закон достаточно полный... Даже если физическое лицо будет манипулировать, скажем, миллионер какой-то захочет списать долги — он придет в банк и что дальше ему делать? Он попросту не сможет себе заработать нормальную кредитную историю, если мы говорим про манипуляции", — подчеркнул эксперт.

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Ранее о пользе данного Кодекса высказывался и генеральный директор Директората в сфере судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов Минюста Илья Черногоренко. По его мнению, введение в Украине института банкротства физического лица позволит кредиторам сэкономить финансовые и временные ресурсы.

"Без процедуры банкротства физического лица каждый кредитор должен самостоятельно взыскивать долг, тратя при этом средства и время. Как следствие, возникает ряд нескоординированных между собой действий, что приводит в результате к дополнительным расходам для каждого из кредиторов", — считает Черногоренко.

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