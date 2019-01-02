Украинцам разрешат свободно получать валютные переводы из-за границы: что произошло

В Украине в феврале вступит в силу новый закон "О валюте и валютных операциях", который кардинально изменит правила обмена и обращения иностранных денег на территории страны, а также позволит свободно получать валютные переводы из-за границы.

Данный закон впервые разрешает украинцам свободно открывать счета в зарубежных банках, заявил кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий, передают "Факты".

Документ позволит рассчитываться или делать переводы в иностранной валюте в следующих случаях:

при осуществлении зарубежных инвестиций и возврате зарубежному инвестору прибыли, дохода, дивидендов или других сумм согласно инвестиционной деятельности инвестора;

при покупке-продаже государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, если инициатором или получателем в такой операции является банк;

рассчитываться со своих счетов, открытых в зарубежных банках.

Экономист отметил, что нормы нового закона снимают ограничения в осуществлении валютных операций, в том числе и по суммам.

"Ограничения касаются только обеспечения национальной безопасности, противодействия незаконной деятельности, отмыванию средств, полученных незаконным путем, финансированию терроризма или распространению оружия массового поражения. В общем, всего, что нарушает внутреннее законодательство и международное право вне зависимости от того, валютная это операция или нет", – сообщил Невмержицкий.

По его словам, украинцы могут получать любые суммы в валюте на территории Украины как со своих счетов, так и со счетов нерезидентов.

"Закон не предусматривает никаких ограничений на получение любых сумм в валюте украинскими гражданами из-за рубежа. Статья 4 закона гарантирует свободу совершения валютных операций. А именно, резиденты имеют право открывать счета в зарубежных банках, приобретать без ограничений валютные ценности и совершать их трансграничное перемещение. Нерезиденты при этом имеют такие же права, как и резиденты", – резюмировал Невмержицкий.​

​Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О валюте и валютных операциях". Новый закон провозглашает принцип свободы валютных операций и движения капитала, а также отменяет устаревшие Декрет о системе валютного регулирования и валютного контроля (1993 года) и закон о порядке осуществления расчетов в иностранной валюте (1994 года).