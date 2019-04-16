Украинцам разрешат сменить оператора с сохранением номера: названы сроки

В Украине услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи заработает уже с 1 мая.

В частности, с 4 февраля по 30 апреля проходит опытная эксплуатация услуги перенесения абонентских номеров мобильными операторами совместно с госпредприятием "Украинский государственный центр радиочастот", сообщает "Зеркало недели".

"Следующим шагом является внедрение переноса абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи с 1 мая", – говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Готовность к запуску услуги уже подтвердили все крупнейшие операторы мобильной связи.

Напомним, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили. До этого времени считалось, что услуга станет доступной с февраля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, перенос номера между операторами в Украине будет происходить не дольше трех рабочих дней, а стоимость операции должна быть невелика.

Для этого необходимо будет предоставлять свои данные и проходить идентификацию личности. При переносе абонент будет оставаться без мобильной связи не более трех часов.

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