Украинцам раздадут по 600-700 грн: Гройсман рассказал, когда стартует монетизация субсидий

В Украине с начала отопительного сезона монетизированную субсидию уже получают 1,3 млн чел. - по 600-700 грн.

Как рассказал премьер-министр Украины Владимир Гросман в интервью ''Укринформ'', на данный момент украинцы получают сэкономленные в прошлом отопительном сезоне субсидии (выплачиваются в качестве поощрения за энергоэффективность. - Ред.). А полноценная монетизация стартует с 1 января 2019-го и будет проходить в несколько этапов.

"Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет происходить впервые. Части, а это 1 млн 300 тыс. домохозяйств, мы уже выплачиваем сэкономленные деньги. В среднем вышло по 600-700 гривен каждому хозяйству", - сказал он.

Также глава правительства объяснил, что в следующем году в Украине начнут открывать персональные счета и часть украинцев получат субсидии на банковские карты. "До осени 2019 года, то есть до нового отопительного сезона, должны провести 100-процентную монетизацию. Мы уже создали реестр субсидий и двигаемся дальше", - подчеркнул глава правительства.

Отметим, что 600-700 грн - эквивалент 100 куб. м газа или 150 кВт/час электроэнергии, которые предназначены на отопление и не использованы гражданами, которые получают субсидии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые уже оформили субсидии или сделают это до конца текущего года, будут получать "коммунальные скидки" по действующим правилам. С 1 января 2019-го заработает новая программа. Ею воспользуются все, кто обратятся за субсидиями в январе. Второй этап монетизации намечен на 1 мая 2019-го. С этого момента всех, кто будет обращаться за скидками на неотопительный сезон, затронет монетизация. Третий этап монетизации продлится с октября по декабрь 2019-го включительно. Он коснется всех, кто будет получать "скидки" на отопительный сезон 2019/2020.