Украинцам рассказали, как выбрать настоящее масло. Инфографика

В Украине 70% масла является подделкой. Анализы показали, что в него добавляют маргарин, животные и гидрогенизированные жиры, кокосовое и пальмовое масла.

Как отличить настоящее сливочное мало от подделки, разбирался "Телеграф" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

На производство 1 килограмма сливочного масла требуется около 20 литров молока. Средняя цена мелкого опта молока с фермы по Украине составляет 10 грн/л. Таким образом, пачка натурального сливочного масла в 200 г не может стоить дешевле 40 грн.

Специалисты взяли 29 образцов, из которых 20 оказались фальшивкой.

Подделкой оказались: 3+3 корови; Апрель; Богодуховський молзавод; Брест Литовск; Воложинское; Всесмак; Гомель-продукт; Метелик; Миколаївмолпром; Нота смаку; Пан коцький; Подільське; Поліська сироварня; ПП Матвиенко О.В.; Самбірське; Сіверянка; Справжнє (Турковский маслозавод); Староконстантиновский молочный завод; Токмак-Молоко; Традиційне (Рыхальский завод сухого молока).

Натуральным оказались: Волошкове поле; Галичина; Здорово; Молокия; Полтавський смак; Попільнянське; Радимо; Чертков (вагове); Харківське.

На упаковке всегда должна быть надпись "масло сливочное". По качеству оно твердое и трудно режется ножом. Особенно после морозильника. Масло белого цвета зимой, желтого летом.

У масла, у которого вышел срок хранения или оно неправильно хранилось, насыщенный желтый цвет по краям.

Как отличить натуральное сливочное масло от подделки telegraf.com.ua

Цены и виды сливочного масла telegraf.com.ua

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