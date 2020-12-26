Украинцам рассказали, как выбрать настоящее масло. Инфографика

Мирослав Семенюк Экономика 12:13, 26.12.2020 Обновлено: 12:27, 26.12.2020

В Украине 70% масла является подделкой. Анализы показали, что в него добавляют маргарин, животные и гидрогенизированные жиры, кокосовое и пальмовое масла.

Как отличить настоящее сливочное мало от подделки, разбирался "Телеграф" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

На производство 1 килограмма сливочного масла требуется около 20 литров молока. Средняя цена мелкого опта молока с фермы по Украине составляет 10 грн/л. Таким образом, пачка натурального сливочного масла в 200 г не может стоить дешевле 40 грн.

Специалисты взяли 29 образцов, из которых 20 оказались фальшивкой.

Подделкой оказались: 3+3 корови; Апрель; Богодуховський молзавод; Брест Литовск; Воложинское; Всесмак; Гомель-продукт; Метелик; Миколаївмолпром; Нота смаку; Пан коцький; Подільське; Поліська сироварня; ПП Матвиенко О.В.; Самбірське; Сіверянка; Справжнє (Турковский маслозавод); Староконстантиновский молочный завод; Токмак-Молоко; Традиційне (Рыхальский завод сухого молока).

Натуральным оказались: Волошкове поле; Галичина; Здорово; Молокия; Полтавський смак; Попільнянське; Радимо; Чертков (вагове); Харківське.

На упаковке всегда должна быть надпись "масло сливочное". По качеству оно твердое и трудно режется ножом. Особенно после морозильника. Масло белого цвета зимой, желтого летом.

У масла, у которого вышел срок хранения или оно неправильно хранилось, насыщенный желтый цвет по краям.

Как отличить натуральное сливочное масло от подделки
telegraf.com.ua
Цены и виды сливочного масла
telegraf.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ноябре пять молочных компаний уличили в подделке масла. Было проведено масштабное исследование, которое определило фирмы, торгующие фальсификатом.

  • В АМКУ пояснили, что согласно ГОСТу масло должно содержать в своем составе только молочный жир. Вместе с тем, наличие добавок, в частности растительных жиров, лишает продукт возможности называться "сливочным маслом".

  • В Украине шесть производителей изготавливали молочные продукты, которые не имеют права называться ни маслом, ни сыром, поскольку в их составе "смесь из неизвестных составляющих".

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