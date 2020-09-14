Украинцам рассказали, как отобрать у соседа субсидию

Украинцы могут добиться отмены субсидий для соседей, при наличии информации о том, что такие соседи скрывают свои доходы.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева.

На вопрос, правда ли, что соседи могут попросить, чтобы тебе отменили субсидию, экс-министр ответил утвердительно.

"Правда. С 1 июля 2018 года есть реестр субсидиантов. И каждый желающий может посмотреть этот реестр. И если он там не видит персональных данных, но он знает, например, адрес, где живет сосед, если он знает, что сосед скрывает доходы, он может обратиться. Могут проверить. Если эта информация соответствует действительности, ему могут отменить субсидию. Это элемент контроля", – пояснил он.

Кто имеет право на субсидию

Субсидия – это государственная адресная помощь семье, которая предоставляется для погашения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых сумма оплаты ЖКУ выше установленного для них обязательного платежа.

Субсидия назначается на основе единых социальных норм жилья и нормативов потребления ЖКУ.

Формула для расчета размера обязательного платежа за ЖКУ для домохозяйства:

Средний совокупный доход семьи в месяц / количество членов семьи = среднемесячный доход на одного члена семьи;

Среднемесячный доход на одного члена семьи / прожиточный минимум (1853 грн)= результат;

Результат / 2 × 15% = процент платежа на одно лицо;

Среднемесячный совокупный доход семьи × процент платежа на одно лицо = размер обязательного платежа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за неточную информацию в декларации забирают субсидии. Как показала судебная практика, за один раз могут сразу взыскать деньги за многие годы, а долг перед государством может достичь более 60 тыс. грн.