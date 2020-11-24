Украинцам простят налоговый долг, несмотря на дыру в бюджете: что пообещал Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.

О новшестве украинский лидер рассказал в своем видеообращении к украинцам, когда объяснял, как власть будет поддерживать бизнес, не работающий на карантине.

"Погашение налогового долга. Почти 4 млн граждан, имеющих налоговый долг до 3,06 тыс. грн, этот долг будет аннулирован", – сказал Зеленский.

Ранее несколько несвязанных между собой источников, которые присутствовали на заседании правительства, рассказали, что Украина 2020 год может закончить с "дырой" в бюджете в размере около 150 млрд грн.

"Чтобы залатать дыры, Кабмин предлагает получить за счет покупки банками облигаций государственного долга (на 20 млрд грн), еще около 30 млрд могут получить за счет отсрочки компенсации НДС", – рассказали собеседники.

Кроме того, такая ситуация может привести к тому, что из бюджета до конца года будут выделять средства только на защищенные статьи (пенсии, зарплаты, социальные выплаты), остальное же перенесут на следующий год. При этом Казначейский счет уже практически пуст.

Также Зеленский во вторник, 24 ноября, анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. OBOZREVATEL разобрался, что это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.