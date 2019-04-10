Украинцам продолжают присылать завышенные платежки за газ: в чем суть

В Украине операторы газораспределительных сетей продолжают начислять потребителям объемы газа по приведению к стандартным условиям.

Об этом сообщил заместитель главы департамента по энергоэффективности НАК "Нафтогаз" Алексей Хабатюк в Facebook. По его словам, это происходит вопреки решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Облгазы проигнорировали решение НКРЭКУ и продолжают начислять потребителям лишние объемы газа. Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская - это неполный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей", - написал Хабатюк.

По информации Хабатюка, в счетах за март не только не был сделан пересчет с октября 2018 года, как того требовала НКРЭКУ, но и снова доначислены объемы за март.

"НКРЭКУ обязана провести очередную проверку и подтвердить факт игнорирования облгазами решений регулятора. Но Верховная Рада не может стоять в стороне, потому что, к сожалению, у регулятора по закону о рынке газа и о самом регуляторе ограничены полномочия. Этот вопрос энергобезопасности!" - добавил Хабатюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 850 тысяч гривен каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

29 марта были оштрафованы еще три облгаза.

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