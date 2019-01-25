Украинцам пришли платежки за газ с доначислениями: стало известно, кто должен заплатить

В Украине в январе бытовые потребители газа получили платежки с доначислениями, однако оплачивать их не нужно. Доначисления на самом деле касаются только малого бизнеса.
Об этом в эфире ObozTV рассказала энергетический эксперт Мария Яковлева. По её словам, эта методика была утверждена Министерством энергетики Украины еще в 2004 году.
"Она совершенно не касается бытового потребителя. Эта методика относится к субъектам хозяйствования. Это маленькие кафе, офисы, аптеки, парикмахерские и т.д. То есть, те которые используют газ для своего производства, но у них установлены бытовые счетчики", – объяснила Яковлева.
Она подчеркнула, что такие платежки украинцам нужно оплачивать исключительно по фактическому потреблению. Ни за какие доначисления платить не следует.
Как сообщал OBOZREVATEL,
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы не должны оплачивать квитанции с завышенными тарифами на газ, поскольку они являются незаконными.
В Украине потребители газа уже получали платежки с доначислениями. Такие "письма счастья" пришли потребителям со счетчиками — облгаз-сбыты сделали перерасчет за последние три года и предложили потребителям доплатить.
Кабмин принял меры для проверки облгазов из-за дополнительных начислений в платежках за отопление.
В Украине аферисты также рассылают по квартирам псевдосчета за коммуналку, ходят по домам, предлагая за отдельную плату "опломбировать" счетчики, и выставляют несуществующую задолженность.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.