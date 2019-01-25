Украинцам пришли платежки за газ с доначислениями: стало известно, кто должен заплатить

В Украине в январе бытовые потребители газа получили платежки с доначислениями, однако оплачивать их не нужно. Доначисления на самом деле касаются только малого бизнеса.

Об этом в эфире ObozTV рассказала энергетический эксперт Мария Яковлева. По её словам, эта методика была утверждена Министерством энергетики Украины еще в 2004 году.

"Она совершенно не касается бытового потребителя. Эта методика относится к субъектам хозяйствования. Это маленькие кафе, офисы, аптеки, парикмахерские и т.д. То есть, те которые используют газ для своего производства, но у них установлены бытовые счетчики", – объяснила Яковлева.

Она подчеркнула, что такие платежки украинцам нужно оплачивать исключительно по фактическому потреблению. Ни за какие доначисления платить не следует.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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