Украинцам придут рекордные платежки за тепло: сколько заплатим и кто отдаст "лишнее"

В Украине с 15 октября начинается отопительный сезон. Зависимо от средней температуры, до конца месяца тепло появится во всех домах с центральным отоплением. А уже в следующем месяце многих украинцев ждет неприятный сюрприз – первые платежки за использованные Гкал. Грядущий сезон может оказаться рекордно дорогим и для субсидиантов, и для семей, которые платят по полной цене.

OBOZREVATEL разобрался, кому в Украине стоит готовиться к огромным суммам в платежках за отопление.

Почему придется заплатить больше

В доме нет счетчика тепла. Самый простой и относительно недорогой шаг – поставить прибор учета. В среднем, как рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Андрей Хмурный, украинцы в домах без счетчиков платят на 30% больше. То есть если два практически одинаковых дома стоят рядом, но в одном – платят по счетчику, а во втором – по нормативы, суммы в платежках у них могут отличаться практически на треть!

Тут есть счетчик тепла Price.ua

"А что такое 30%. Если в доме со счетчиком за отопление квартиры могут платить 1 тыс. грн, без счетчика может быть на 300 грн в месяц больше! Это большая сумма. Куда дешевле скинуться всем домом и поставить счетчик", - рассказывает эксперт.

Правда, если поставить счетчик в доме с дырявыми стенами, разбитыми окнами в подъезде, неутепленными стенами, вполне возможно, что счетчик покажет: жильци тратят тепла даже больше нормы. Но и это не повод отказаться от прибора учета. Рано или поздно счетчики будут стоять во всех домах.

Вы живете в новостройке с поквартирными счетчиками, но часть квартир пустует. В новых домах есть возможность поставить не только домовой, но и квартирный счетчик. Чаще всего на батареях в таких домах есть регуляторы. И если жилье пустует, отопление конкретной квартиры практически отключают. Однако, при этом тепло через стены все равно переходит от соседей. В результате за того соседа, который не отапливает свое жилье, придется платить остальным.

Соседи согревают vseprokiev.com.ua

Кроме того, стоит учитывать, что чем больше площадь общего пользования, тем больше придется заплатить за ее отопление.

В подъезде есть разбитые окна, а дверь плотно не закрывается. Даже если жильцы самовольно вырезали батареи в подъезде, его все равно придется отапливать. Тепло будет уходить через стены квартир, а потом – через разбитые окна подъезда. Поэтому уже по состоянию подъезда можно определить, стоит ли ждать неприятный сюрприз в платежках. "Утеплить или заменить дверь подъезда, заменить окна – это самый первый шаг. Если будет утеплен подъезд, в квартирах будет теплее. Если есть счетчик и индивидуальный тепловой пункт, вы заметите разницу и в суммах, которые платите за отопление", - уверен Андрей Хмурный.

С такими окнами платить придется много vseprokiev.com.ua

Вы живете в панельной "хрущевке". Если кирпичный дом, у которого фундамент и стены без трещин, еще можно обшить утеплителем, то с панельной "хрущевкой" все значительно сложнее. Эксперт в сфере недвижимости Лариса Ставинога уверена: ремонтировать "панельки" не целесообразно. Плиты, которые использовались при строительстве, не соответствуют современным строительным и энергоэффективным нормам.

"Холодная" хрущевка timeua.info

Тепло уходит через тонкие стены, швы между плитами. И все это отобразится и в расходах на отопление такого здания.

Сколько заплатим

Тариф на газ, от которого на 70% зависит стоимость тепла, пересмотрят уже 18 октября. Если сейчас за каждый кубометр украинцы платят 6,9 грн, то после подорожания куб может обойтись уже в более 8,5 грн. Таким образом, если газ подорожает на 23%, то стоимость тепла увеличится примерно на 17%.

Предположим, если в прошлом отопительном сезоне отопление "однушки" обходилось в 1,5 тыс. грн, в этом году, после возможного подорожания, придется платить почти 1,75 тыс. Это при условии, что за год жильцы не заменили окна в подъезде, не установили новый тепловой пункт (ИТП), не утеплили дом.

Кроме того, больше придется платить и субсидиантам. В прошлом отопительном сезоне украинцы могли тратить на отопление с субсидией до 5 кубов газа на квадратный метр. В этом же году "норму" сократили до 4,5 куба. В результате украинцам со скидками придется либо тратить меньше, либо платить больше. Пропорционально сократили и норматив электроэнергии, которую выделяют на отопление.

Также повлияет и перерасчет доходов. Если в сентябре субсидии считали с учетом доходов еще за 2017-й, в октябре пересчитают, учитывая заработок уже за первую половину текущего года. К примеру, семья из трех человек с двумя минимальными зарплатами до перерасчета могла отдавать за коммуналку примерно 576 грн. В этот отопительный сезон такая же семья с двумя уже повышенными минималками сможет платить уже 780 грн.