Украинцам придут платежки за недвижимость: почему заплатим в 2 раза больше

Вскоре миллионы украинцев получат платежки с суммами налогов за недвижимость. Платить нужно за 2017-й год. И чем больше квартира или дом, тем на большую сумму нужно пополнить местный бюджет. Максимальная налоговая ставка в этом году составляет 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр жилья.

"Обозреватель" разобрался, как посчитают налог на недвижимость и кому придется заплатить.

За что платить налог и как посчитают

В 2017-м местные бюджеты за счет налога на недвижимость пополнились на 2,4 млрд грн, говорится в данных Государственной фискальной службы. В этом году собранная сумма должна значительно вырасти. Дело в том, что налог привязан к размеру минимальной зарплаты – за каждый "лишний" квадратный метр нужно заплатить часть от минималки. А она выросла в два раза. В прошлом году платили до 3% за квадрат жилплощади, в этом году – до 1,5%.

В рамках децентрализации местные власти получили не только больше денег, но и больше полномочий. Городские советы могут сами устанавливать налоговую ставку и "норму" по площади. Единственное условие – максимальный налог в 2018-м не должен превышать 1,5% минималки, а "лишней" не может считаться площадь квартиры до 60 кв. м и дома до 120 кв. м.

Для примера, предположим, что городской совет и в этом и в прошлом году установил ставку в 1% минималки. И взымать налог решили со всем квартир, площадь которых – от 60 кв.м. Так, за квартиру площадью 90 кв. м в прошлом году пришлось бы заплатить 413 грн (1 января 2016-го минималка была на уровне 1378 грн), а уже в этом году – 960 грн (1 января 2017-го минималка составила 3200 грн).

С одной стороны, максимальные налоговые ставки сократили, а вот номинально платить приходится больше. Правда, стоит также учитывать, что в некоторых городах в прошлом году платили по ставке в 3% (максимальная), а в этом году могут заплатить уже по ставке в не более 1,5%. В таком случае за квартиру площадью 90 кв. м и при "норме" в 60 в 2017-м платили 1240 грн, а в этом году заплатят уже 1440 грн. То есть в таком случае налоговые отчисления также вырастут, но уже не в два раза.

Помимо самого налога, есть еще разовая выплата "за роскошь". Если квартира площадью больше 300 кв. м, дополнительно придется пополнить бюджет на 25 тыс. грн. Такую же сумму придется заплатить за дом площадью от 500 кв. м. Кроме того, для "роскошной" недвижимости (300 кв.м квартира и 600 кв. м дом) не используют налоговую льготу. То есть платить придется не только за разницу между "нормой" и реальной площадью, а за каждый метр жилья. К слову, облагается налогам не только жилая, но и любая другая недвижимость, в том числе пристройки к дому (сараи). Правда, в большинстве местных советов приняли решение для сараев установить налоговую ставку в размере 0%.

Когда нужно заплатить и как накажут нарушителей

Основание для уплаты налога – квитанция-извещения. Она придет по месту регистрации до 1 июля. Причем, как разъяснили на "горячей линии" Государственной фискальной службы, если предыдущие три года квитанция не приходила, то налог могут насчитать сразу за три года.

Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента, как пришла квитанция. Если опоздать, то придется заплатить штраф. "Согласно 266 ст. Налогового кодекса налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", - пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

Украинцам, которые живут в больших домах или квартирах, но при этом не получили извещения, лучше самим обратиться в местное подразделение ГФС и уточнить, сколько и когда им нужно заплатить. По закону, если уведомления не смогли вручить лично, то оно считается врученным со дня, которое указала почтовая служба.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении", - поясняют в ГФС.