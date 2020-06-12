Украинцы будут заполнять декларацию о доходах: что важно знать

Это было одним из предвыборных обещаний Зеленского

Нулевые декларации могут появиться в Украине уже в 2021 году

Уже в 2020-м году правительство разработает проект о нулевой декларации, которую предложат заполнять всем украинцам, чтобы легализировать свой доход. Вероятно, уже в 2021-м граждане будут заполнять отчеты о доходах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам 100 дней работы Кабмина. OBOZREVATEL разобрался, как это будет работать.

Норма о нулевой декларации была в предвыборной программе президента Владимира Зеленского. Необходимость "амнистировать капиталы" уже неоднократно повторяли и в "Слуге народа", и в Офисе президента.

Отметим, что заполнение декларации будет добровольным – те, кто легализируют свои доходы, получат смогут законно распоряжаться большими суммами наличных. *Сейчас в Украине действует ограничение на максимальный платеж за наличные деньги – 50 тыс. грн.

Украинцы будут заполнять нулевые декларации

Гражданам Украины предложат заполнить нулевую декларацию, в которой физические лица покажут все свои активы и раскроют данные о том, чем они владеют.

Что нужно будет указать в нулевой декларации:

Активы физического лица в виде валютных ценностей;

Ценные бумаги;

Движимое имущество;

Недвижимость;

Объекты незавершенного строительства, доли, паи, в том числе и в имуществе юридических лиц;

Другие имущественные и нематериальные активы, которые находятся в Украине, а также за рубежом.

После завершения декларирования все данные проверит налоговая инспекция.

Главное из законопроекта, который уже зарегистрировали в Раде:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог 1 0%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время масштабной пресс-конференции в мае Владимир Зеленский заявил: амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власти обсуждают тонкости новшества.

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