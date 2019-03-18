Украинцам предрекли повальный рост цен: чего ждать в ближайшее время

В Украине уже в апреле на 12 - 15% могут подскочить цены на товары из потребительской корзины. Среди главных причин - монетизация, индексация пенсий и возможна печать дополнительной денежной массы.

Об этом заявил в комментарии УНН международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук. "Выход определенной массы наличных средств на рынок безусловно может быть одним из факторов повышения цен на все, но, я считаю, что ключевым фактором повышением цен на товары питания является повышение стоимости энергоносителей (...) Безусловно, что любая эмиссия будет приводить к удорожанию том, что денежной массы больше, соответственно удорожание какое-то будет", - отметил он.

Эксперт пояснил, что сейчас увеличение денежной массы наблюдается не только за счет субсидий, но и за счет индексации пенсий из денег "евроблях".

"Фактически мы видим не только монетизацию, мы видим повышение пенсий, на повестке 250 гривен каждому пенсионеру, в зависимости от пенсии, мы видим сиюминутную выплату денег по 1200 гривен в марте и в апреле, то есть после первого и после второго туров выборов", - считает эксперт.

Также по словам Гарбарука, не исключена и дополнительная печать денег, ведь НБУ заявил об уничтожении почти 47,4 млн грн изношенных банкнот. В то же время он прогнозирует сезонный рост цен на 12 - 15% на товары основного потребительской корзины в апреле.

Продукты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в Украине ожидается повышение цен на яблоки, однако ценники на другие фрукты почти не поменяются.

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