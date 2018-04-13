Украинцам повысят пенсии в этом году: названо условие

Правительство может увеличить пенсии уже в этом году, если поступления в Пенсионный фонд Украины будут увеличиваться.

"В 2018 году мы планируем осуществить дополнительные меры по увеличению размеров пенсий в Украине", – сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко в интервью "Укринформу".

По его словам, в первом квартале 2018 года в Пенсионный фонд поступило почти на два миллиарда больше, чем было запланировано.

"И, если такая тенденция сохранится, мы выйдем с новыми инициативами по повышению пенсий в 2018 году", – подчеркнул вице-премьер.

В ближайшее время также пересчитают пенсии военным пенсионерам. Ожидается, что они получат повышение до 1 мая. По словам Розенко, это один из первых социальных проектов в пенсионной сфере, который реализуется в этом году.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабмине рассказали, кто задерживает пенсии военным.