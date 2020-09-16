Украинцам повысят пенсии и выплатят по 500 грн: что решил Кабмин

Валентина Гембарская Экономика 15:02, 16.09.2020 Обновлено: 15:11, 16.09.2020

В Украине пенсии с 2021 года будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Как сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, такое решение было принято на заседании Кабмина в среду, 16 сентября.

Таким образом была утверждена постоянная дата индексации выплат и механизм выплаты компенсаций.

Пенсионные выплаты в 2021 году повысят для отдельных категорий:

  • ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

  • ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

С 2021 году 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий. По подсчетам Министерства финансов, на реализацию законопроекта нужно 4,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

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