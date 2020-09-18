Украинцам повысят пенсии и ежемесячно будут платить по 500 грн

В Украине с 1 марта 2021 года пенсии ежегодно будут индексировать. А наиболее уязвимые категории лиц получат ежемесячное пособие в размере 400 и 500 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. Отмечается, что правительство приняло постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем".

Оно обеспечит:

с 1 июля 2021-го ежемесячную компенсацию в размере до 400 гривен пенсионерам старше 75 летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине;

повышение минимальных пенсионных гарантий лицам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин с 1712 грн до 2500 грн;

продолжение на 2021 год выплаты ежемесячных компенсаций в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 летнего возраста;

расширение круга ее получателей пенсионерами, в которых размер пенсии не превышает размера средней заработной платы (дохода) в Украине.

В частности, с 2022-го увеличат компенсацию пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий, что позволит предотвратить дальнейшее увеличение разницы в размерах пенсий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

В Украине пенсии с 2021-го будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.