Украинцам повысили зарплаты: озвучены результаты массовых проверок бизнеса

В Украине в рамках борьбы правительства с нелегальным трудоустройством более 50 тысяч человек получили повышение оклада.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время очередного заседания Кабинета министров в среду, 24 октября. Он отметил, что детенизация зарплат — первоочередная задача правительства.

"Благодаря нашим действиям дополнительно заключено 47 тыс. трудовых договоров, а 50,8 тыс. работникам повышена заработная плата. Это означает, что все эти люди получат пенсии и будут более защищенными после окончания трудового стажа", — написал премьер на своей странице в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил, что до конца 2018 года в рамках борьбы с детенизацией проверять будут только тех бизнесменов, чья деятельность вызывает подозрения.