Украинцам пообещали существенное увеличение средней зарплаты: озвучена сумма

Правительство прогнозирует рост средней заработной платы в Украине до 10,5 тысячи гривен в течение 2019 года.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина. По его словам, средняя зарплата может быть еще выше, если получится ускорить рост экономики.

"Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тысячи гривен, но я убежден, что этот показатель будет выше", — заявил Гройсман.

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"Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой", — сказал премьер.

По итогам 11 месяцев 2018 средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном измерении ее рост составил более 12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Министерстве финансов заявили, что в 2019 году средняя зарплата достигнет 10 129 гривен. При этом в ведомстве ожидают, что в 2020 году зарплаты украинцев вырастут до 11 451, а в 2021 году – до 12 835 гривен.

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