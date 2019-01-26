|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Украинцам пообещали существенное увеличение средней зарплаты: озвучена сумма

Читать материал на украинском

Правительство прогнозирует рост средней заработной платы в Украине до 10,5 тысячи гривен в течение 2019 года.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина. По его словам, средняя зарплата может быть еще выше, если получится ускорить рост экономики.

"Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тысячи гривен, но я убежден, что этот показатель будет выше", — заявил Гройсман.

Иллюстрация

Иллюстрация

Новости
В Украине рассказали о результатах борьбы с "зарплатами в конвертах"

"Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинцев будет высокой", — сказал премьер.

По итогам 11 месяцев 2018 средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном измерении ее рост составил более 12%.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Министерстве финансов заявили, что в 2019 году средняя зарплата достигнет 10 129 гривен. При этом в ведомстве ожидают, что в 2020 году зарплаты украинцев вырастут до 11 451, а в 2021 году – до 12 835 гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
зарплата
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
5
Смешно
9
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
rercjd Micha
rercjd Micha
#СКОРО! Ждите!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги