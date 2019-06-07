Украинцам пообещали снижение цены на газ и назвали условие

В Украине цена на газ для населения может снизиться на 800 грн, если "Нафтогаз" будет выполнять определенные правительством индикаторы при поставке топлива.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время Часа вопросов к правительству. При этом он назвал НАК "довольно странной компанией", от которой правительство не может получить информацию по поставкам газа и иной хозяйственной деятельности.

"На заседании Кабинета министров мы сделали изменения в 293 Постановление и поставили соответствующие индикаторы, по которым НАК "Нафтогаз Украины" должна реализовать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения примерно на 700-800 грн", - отметил Насалик.

Цену на газ потребовали снизить

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня правительство потребовало от "Нафтогаза" уменьшить определенную им на июнь 2019 года цену на газ для населения в 6299 гривен за 1000 кубометров на 800-900 гривен.

Напомним, что 1 июня "Нафтогаз" подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6% или на 38 копеек до 8,6 гривен за кубометр.

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