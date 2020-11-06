Украинцам пообещали пенсию в $300, а зарплату в $900: озвучены сроки

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал до 2030 года установить среднюю зарплату почти в $900 (25,5 тыс. гривен), а пенсию – почти в $300 (8,5 тыс. грн).

Такое заявление прозвучало в ходе презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года в пятницу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). По его словам, Украина может рассчитывать на рост ВВП вдвое через 10 лет.

"Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение", – отметил премьер. Он добавил, что многие страны, которые воплотили такой рост экономики, не имели такого потенциала, который есть в Украине.

По словам Шмыгаля, при таком раскладе, в Украине зарплата увеличится вдвое – до 890 долларов в месяц, а пенсия – втрое, до 288 долларов.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что $1 трлн ВВП потеряли украинцы из-за неэффективного управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Так, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. В то же время, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе было 24 937 грн).

В 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связано с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Украинцам не стоит рассчитывать на государственную пенсию, лучше уже начать откладывать не менее 10% своей зарплаты ежемесячно.