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5 января • обновлено в 06:51
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Украинцам поднимут зарплату в 2020-м году: сколько будем получать

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В 2020 году ожидается рост зарплат, однако не такой быстрый, как в предыдущие годы. Согласно данным Кабинета Министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривень, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривень.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Кроме того, в Кабмине озвучили и реальное увеличение зарплат, учитывающее и рост цен. Этот показатель составит 10,1% по сравнению с 2019 годом.

HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина назвала цифры повыше – 10-15% прироста. Объясняет она это просто – в Украине довольно много неэффективных работников, поэтому и платить больше им не станут.

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"Эффективность работы наших сотрудников не настолько высока, чтоб им денег из левого рукава и из правого отсыпать", – подметила Пашкина.

Украинцам поднимут зарплату в 2020-м году: сколько будем получать

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Тег
зарплата
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