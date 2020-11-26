Украинцам уже скоро повысят тарифы на свет

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Украинцам уже скоро повысят тарифы на свет

Кабинет министров Украины уже на следующей неделе может принять решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения. При том, что в правительстве обещали не повышать тариф до конца 2020 года.

Об этом заявил врио министра энергетики Юрий Бойко на онлайн-брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, решение примут с учетом максимально сбалансированного и максимально мягкого подхода.

Бойко заявил, что правительство также будет учитывать уровень платежеспособности потребителей.

"Последние полтора месяца ведется работа над тем, чтобы по тому, наиболее проблемному и наиболее болезненному, вопросу принять максимально взвешенное решение, которое бы предусматривало комплексный правительственный подход, связанный и с пересмотром системы субсидирования, и с повышением минимальной зарплаты, связанный и с той помощью, которая была анонсирована президентом Украины", – сообщил врио министра.

По его словам, в ноябре тарифы для населения покрывают всего одну копейку себестоимости электроэнергии производителей. При этом стоимость транспортировки электроэнергии составляет 1,03 грн за 1 кВт-час, в то время как средневзвешенная цена киловатт-часа для бытового сектора составляет 1,04 копейки.

Бойко пояснил, что ситуацию ухудшило: увеличения доли альтернативных источников энергии, спад потребления электроэнергии промышленностью и одновременный рост энергопотребления населения.

"Все эти тенденции ведут к полному разбалансированию рынка электрической энергии при условии сохранения тех подходов к ценообразованию, которые на сегодня есть", – подчеркнул Бойко.

По данным Минэнерго, уровень перекрестного субсидирования населения промышленностью на энергорынке по итогам 2020 года составит 55 млрд грн. При сохранении тарифов на электроэнергию для населения на действующем уровне, в 2021 году объемы субсидий возрастут до 65-70 млрд грн.

Напомним, ранее в правительстве обещали, что до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать. Однако не исключили дальнейшего подорожания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на электроэнергию для населения в 4,5 раза ниже, чем средние тарифы в европейских странах.