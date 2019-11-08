Украинцам пересчитают пенсии: в Минфине уточнили сроки

В Украине в апреле 2020 года будет проведен очередной перерасчет пенсий.
Такое заявление сделала министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". По ее словам, рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.
Оксана Маркарова
Скриншот с видео
"Когда мы говорим о следующем годе – цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду", – сказала чиновница.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальные пенсии с 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн. При этом фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, уже сейчас составляет 3,1 тыс. грн.
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