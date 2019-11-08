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8 ноября • обновлено в 22:59
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Украинцам пересчитают пенсии: в Минфине уточнили сроки

1.3т Читать материал на украинском

В Украине в апреле 2020 года будет проведен очередной перерасчет пенсий.

Такое заявление сделала министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". По ее словам, рост минимальной пенсии означает увеличение платежей в Пенсионный фонд.

Новости
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Оксана Маркарова

Оксана Маркарова

Скриншот с видео

"Когда мы говорим о следующем годе – цифры гораздо лучше. Пенсия: перерасчет пенсии с апреля месяца планируемый. Мы это увидим. Трансферт из государственного бюджета в Пенсионный фонд существенно увеличен - 173 миллиарда. Это то, что бюджет помогает Пенсионному фонду", – сказала чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальные пенсии с 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн. При этом фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, уже сейчас составляет 3,1 тыс. грн.

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Темы
Пенсионная реформа Пенсия в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Оксана Маркарова Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто на Украине живёт, тот в цирке не смеётся. Пересчитывают и пересчитывают, а воз и ныне там - пенсии по 50 евро. Государство-наперсточник, кручу-верчу-наеб@ть хочу
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