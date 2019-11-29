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30 ноября • обновлено в 11:22
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Украинцы получат новые пенсии: назван размер выплат

33.6т
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В Украине с 1 декабря 2019 года пересчитают пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

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Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Украинцы получат новые пенсии: назван размер выплат

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
пенсии
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Якщо мінімальної пенсії не вистачає навіть на придбання найнеобхідніших товарів і послуг, то навіщо збільшувати й так досить непогану максимальну пенсію (15640 грн.) ще на 740 грн.?! Якою логікою вони керуються?....
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2
0
васильевич василий
васильевич василий
Пенсионер на украине получает пенсию в пересчете 5 тыс руб и еще заплатить надо коммуналку Это Освенцим по украински . Вот он геноцид украинского народа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Очередной пересчёт микропенсий
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2
0

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