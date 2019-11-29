Украинцы получат новые пенсии: назван размер выплат

В Украине с 1 декабря 2019 года пересчитают пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн до 1638 грн. Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

Минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

С 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

Вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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