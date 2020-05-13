Украинцам отменят пеню по кредитам из-за карантина: "Слуга народа" сделала шаг к новым правилам

Верховная Рада Украины на внеочередном в заседании в среду, 13 мая, приняла в первом чтении законопроект №3297, который вносит изменения в Хозяйственный кодекс Украины в части начисления пени по кредитам.

"За" соответствующее решение проголосовали 278 народных депутата (чтобы посмотреть поименное голосование дочитайте новость до конца). Принятый законопроект предусматривает кроме того, не начислять пеню за просроченные кредиты во время карантина, обеспечить 30 дней без начислений после его завершения.

Автором законопроекта стала депутат "Слуги народа" Виктория Кинзбурская.

Верховная Рада

Что предусматривает законопроект:

В случае просрочки заемщиком сроков по кредиту во время карантина или 30 дней после него лицо освобождается от неустойки, штрафа, пени за такую просрочку.

За законопроект проголосовало 192 "слуг народа". При этом фракция "Оппозиционная платформа "За жизнь" дала 19 голосов "за". "Европейская солидарность" – 19 и "Батьківщина" – 11 голосов "за". 12 голосов "за" дали внефракционные нардепы и 9 – депутаты от "Голоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, на внеочередном заседании Верховная Рада приняла в целом законопроект №2166, который предусматривает возможность для предпринимателей не платить налоги за месяцы, в которых они не получали прибыль.

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