Украинцев без счетчиков могут отключить от газа: как получить прибор бесплатно

Украинцам по закону должны устанавливать индивидуальный газовый счетчик бесплатно – за бюджетные средства или за счет облгазов. Прибор поможет сэкономить на отоплении зимой.

Такая норма предусмотрена законом "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". OBOZREVATEL разобрался, в каких случаях украинцы могут получить счетчик бесплатно.

Документ предусматривает бесплатную установку счетчиков для населения: это должно происходить за счет газораспределительных компаний или за счет бюджета. Такие расходы включаются в тариф "на распределение газа". Поэтому людям нужно обращаться к своему облгазу с заявлением об установлении индивидуального счетчика в своем доме.

В то же время украинцы могут установить счетчик газа самостоятельно. В этом случае, согласно закону, все расходы должен компенсировать облгаз. Правда, механизм такого возмещения пока отсутствует.

Что делать, если счетчик не работает

Периодическую проверку счетчика нужно проводить с интервалом, указанным в его паспорте, который в большинстве случаев составляет восемь лет.

Решение о ремонте прибора принимает облгаз. Если было решено отремонтировать счетчик, тогда проблема должна быть решена за два месяца после снятия устройства. На это время устанавливается временный счетчик из обменного фонда предприятия.

В случае, если прибор невозможно отремонтировать, облгаз должен в течение 15 рабочих дней бесплатно установить свой счетчик газа. Кроме того, предприятие обязано вернуть потребителю его прибор и предоставить письменное уведомление о том, что счетчик не подлежит ремонту.

Если же гражданин вовремя передал счетчик на проверку, а облгаз своевременно не установил прибор, можно смело обращаться с жалобой в НКРЭКУ. Этот орган будет обязан проверить, не нарушило ли предприятие нормы Кодекса газораспределительных систем.

Будут отключать от газа тех, у кого нет счетчиков?

С 1 января 2021 года в квартиры украинцев, где нет счетчика, могут прекратить поставки газа. В общем 2,3 млн семей не имеют приборов учета, а это около 7 млн человек.

Руководитель коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко объяснила, что такое количество потребителей отключать не будут.

В профильном комитете Рады также рассказали OBOZREVATEL, что скорее всего сроки просто перенесут, например, продлят до июля. То есть газ отключать не будут. Но платить одновременно придется больше. Если вы не установили счетчик, то вас могут перевести на предельные нормативы потребления голубого топлива.

Например, если сейчас с газовой плитой в квартире, где прописано 4 человека, нужно платить за 13,12 кубометра газа (из расчета по нормативу 3,28 кубометра на человека), то уже с нового года оплачивать придется 39,2 кубометра (9,8 куба на человека). Сумма в платежке может вырасти примерно с 115,5 до 156,8 грн. Если есть только газовая плита, но нет горячего водоснабжения, то суммы в платежках могут вырасти с 189,7 до 644,1 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тех потребителей, которые откажутся от установки газовых счетчиков, переведут на новые нормы потребления газа. Вследствие суммы в платежках могут вырасти в несколько раз.