Украинцам обязаны оплачивать самоизоляцию: где требовать выплату

Украинцам, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, обязаны платить компенсацию утраченного заработка.

Как разобрался OBOZREVATEL, Фонд социального страхования Украины гарантирует:

компенсацию утраченного заработка на время самоизоляции из-за COVID-19;

оплату на период лечения от коронавирусной болезни;

оказание помощи семьям медработников, умерших из-за инфицирования во время выполнения профессиональных обязанностей.

Что делать, если вас заставляют писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты на время самоизоляции? Первое – это помнить, что работодатель просто не имеет права такого требовать.

Согласно постановлению Кабмина, самоизоляция оплачивается для тех, кто устроен официально.

Как побороться за свои деньги

Для этого следует открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой. В фонде социального страхования пояснили, что такой листок должен выписать врач и от руки написать код 11 – изоляция от COVID-19.

Первые пять дней оплачивает работодатель, с шестого – Фонд социального страхования. Осуществляются выплаты так же, как на больничных.

Медикам компенсируют 100% утраченного заработка. Другим платят 50% от их средней зарплаты. А вот заставлять работника идти в отпуск за свой счет на время самоизоляции – незаконно.

Сохранить всю зарплату, будучи на самоизоляции через COVID-19, возможно, только если заранее договориться с работодателем о работе из дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы по закону после увольнения могут в течение 360 дней получать часть заработной платы. Размер зависит от стажа и уровня оклада.