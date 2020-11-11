Украинцам объяснили, сколько на самом деле должен стоить тест на коронавирус

Эксперты считают, что адекватная рыночная цена для тестирования на COVID-19 – около 1000 грн с учетом качественных реагентов.

В Украине ПЦР-тесты для проверки на коронавирус стоят от 700 грн, а в некоторых частных клиниках можно увидеть цену до 2500 грн. Об этом сообщается в исследовании агентства Pro-consulting.

"Цена 600-700 грн заставляет усомниться в качестве используемых материалов, в то время как цена 1500 грн и выше ничем не подкреплена", – говорится в сообщении.

"Раздутые" цены на ПЦР-тесты привели к тому, что Антимонопольный комитет Украины в октябре провел расследование по ценообразованию на ПЦР-тесты в Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях, а также в Киеве.

По результатам дела, несмотря на то, что некоторые клиники работают с рентабельностью в 70%, нарушений комитет не зафиксировал, никаких антиконкурентных согласованных действий и ценовых сговоров не обнаружил.

Адекватная рыночная цена для тестирования – около 1000 грн с учетом качественных реагентов Pro-consulting

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы уже сделали около 3,3 млн тестов на общую сумму более 2,6 млрд грн (общие данные по государственным и частным лабораториям из расчета усредненной стоимости).

Часть лабораторий ежедневно получает сверхприбыль. При себестоимости проведения одного теста в 200 грн (без стоимости реагентики) цены на тестирования достигают более трех тысяч гривен.