Украинцам объяснили, сколько будет стоить электричество по ночным тарифам

В Украине стоимость электроэнергии по двузонным тарифам в ночные часы (с 23:00 до 7:00) будет стоить вполовину дешевле фиксированного тарифа – 0,84 грн/кВт-ч.

По трехзонным тарифам оплата за потребленную электроэнергию в часы максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) составит 1,5 фиксированного тарифа – 2,52 грн/кВт-ч. Об этом сообщает "Энергореформа".

При этом в ночные часы нужно платить 0,4 тарифа (0,67 грн/кВт-ч), а в остальное время потребители оплачивают полный тариф.

Правительство установило цену продажи "Энергоатомом" электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" для обеспечения населения на уровне 150 грн/МВт-ч. Для "Укргидроэнерго" тариф остался на уровне 10 грн/МВт-ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили льготный тариф на электроэнергию, в результате первые 100 кВт*час тока подорожают в 1,86 раза. Кроме того, в правительстве уже разрабатывают проект нового пересмотра цен, который, вероятно, примут после окончания отопительного сезона.

Итак, правительство сейчас рассматривает следующий вариант: