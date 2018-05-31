Украинцам объяснили, почему необходимо поднять тарифы на газ

Повышение цен на газ в Украине являлось условием еще предыдущего транша Международного валютного фонда, а если Киев не будет выполнять свои обязательства, то доверие к стране упадет до нуля.

"Это ж не плохие МВФ и Европейский Союз, которые хотят высосать из людей всю кровь и все деньги. Или люди дешево покупают газ, но при этом имеют низкие зарплаты, а государство разваливается, потому что эту дыру все равно нужно чем-то закрыть, или платят реальную цену, а союзники помогают покрыть временные социальные расходы", – заявил словацкий эксперт по энергетике и член Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины Карел Хирман в интервью "Апострофу".

При этом он приводит в пример ситуацию в России, где цены для населения выше, чем для индустрии.

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"Это логично: если ты покупаешь много, цена должна быть ниже. Нынешняя ситуация, когда цена на оптовом рынке газа Украины намного выше, чем для населения, ненормальна. Это просто сигнал, что здесь что-то плохо", – отметил Хирман.

По его словам, это вопрос не только цены, а энергоэффективности и снижения нагрузки на население.

"Индустрия тоже может быть конкурентоспособной на мировых рынках, только если она энергоэффективна", – резюмировал Хирман.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.