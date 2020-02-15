Украинцам объяснили, когда уволенному работнику не компенсируют задержку зарплаты

В Украине работнику не компенсируют задержку зарплаты, если в день увольнения он не работал, отказался от ознакомления с приказом об увольнении и от получения трудовой книжки.

Однако работодатель должен при увольнении выплатить сотруднику заработную плату, которая ему принадлежит. Об этом сообщает "Лига: Закон".

В частности, истец обратился в суд с иском о взыскании заработной платы и среднего заработка за время задержки расчета при увольнении более чем через три года с момента перечисления заработной платы.

До этого он не получал корреспонденцию, которая поступала от работодателя в его адрес.

В результате местный и апелляционный суды в удовлетворении иска отказали.

Верховный суд поддержал решения предыдущих судов.

В Украине работнику не компенсируют задержку зарплаты, если в день увольнения он не работал, отказался от ознакомления с приказом об увольнении и от получения трудовой книжки

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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