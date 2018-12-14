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Украинцам объяснили, когда монетизируют льготы и субсидии на коммуналку

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В Украине до конца следующего года будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

"С января 2019-го мы начинаем процесс монетизации жилищных субсидий. В течение года он будет полностью завершен", – заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Укринформ".

Он акцентировал внимание на том, что на последнем заседании правительства в плане реформирования министерств было принято решение о создании государственной социальной службы Украины.

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"Она будет администрировать все виды адресной помощи и субсидий, работу с детьми, а также осуществлять контроль за назначением социальной помощи", – сообщил Рева.

По словам министра, несмотря на то, что 2019 год будет годом выборов, социальные программы будут выполняться в полном объеме.

Андрей Рева

Андрей Рева

"Укринформ"

Напомним, государство задолжало по льготам и субсидиям населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг 8,3 млрд гривен. 60% этой задолженности уже просрочено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сэкономленную субсидию можно использовать в следующем месяце для оплаты газа, воды или электроэнергии, потребленных свыше выделенной социальной нормы.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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Семенов Александр
Семенов Александр
Ну короче понятно, "у майбутньому ,пися выборив"
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