Украинцам объяснили, как заработать на экономии газа и света

В Украине субсидиантам для получения компенсации за энергоэффективность необходимо до 1 сентября подать соответствующее заявление в управление соцзащиты населения.

Под монетизацию попадают сэкономленный домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа, сообщает Тeplo.gov.ua.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или обратившись к поставщику газа/электроэнергии, если они используются для отопления.

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"Открытие счета в банке, как и выбор уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, или в отделениях "Укрпочты", должно осуществляться субсидиантом самостоятельно", – говорится в сообщении.

На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым. В городах выплаты будут осуществлять исключительно через банки, а в сельской местности – через финучреждения или почту по выбору получателя.

Тeplo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине кардинально урезали субсидии, и писал о том, как на украинцах скажутся новые социальные нормативы и почему правительство пересмотрело программу субсидий.