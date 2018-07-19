Украинцам объяснили, как заработать на экономии газа и света

В Украине субсидиантам для получения компенсации за энергоэффективность необходимо до 1 сентября подать соответствующее заявление в управление соцзащиты населения.
Под монетизацию попадают сэкономленный домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа, сообщает Тeplo.gov.ua.
Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или обратившись к поставщику газа/электроэнергии, если они используются для отопления.
"Открытие счета в банке, как и выбор уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, или в отделениях "Укрпочты", должно осуществляться субсидиантом самостоятельно", – говорится в сообщении.
На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым. В городах выплаты будут осуществлять исключительно через банки, а в сельской местности – через финучреждения или почту по выбору получателя.
Тeplo.gov.ua
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине кардинально урезали субсидии, и писал о том, как на украинцах скажутся новые социальные нормативы и почему правительство пересмотрело программу субсидий.
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