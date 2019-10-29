"Расходы упадут вдвое": украинцам объяснили, как сэкономить на коммуналке

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко заявил, что благодаря программе мэрии Киева по энергоэффективности и "теплым кредитам" украинцы могут вдвое сократить расходы на отопление.

"Единственный способ реально экономить – сокращать потребление. Если в среднем жители дома платят 38 гривен за отопление квадратного метра, то при установке индивидуального теплового пункта, сумма уменьшается до 18-20 гривен", – сообщил он в комментарии "Сегодня".

В частности, глава правления жилищно-строительного кооператива "Печерский-11" Тамара Подоляко отметила, что ее дом установил индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, заменил старые деревянные окна на лестничных пролетах на энергоэффективные и поменял входные двери.

"Подключен температурный датчик, и в зависимости от температуры на улице, этот датчик, срабатывает", – отметила Подоляко.

В результате проведенные работы помогли экономить на отоплении каждой квартиры до 40%.

"Каждая квартира потратила на все эти мероприятия 300 гривен, а работ сделано на 808 тысяч гривен. Все благодаря программе столичной мэрии по энергоэффективности и "теплым кредитам". Жители дома подались на конкурс и получили финансирование по формуле 70/30 – то есть 70% денег за работы заплатил местный бюджет, а жители – остальные 30%", – резюмировала она.

Единственный способ реально экономить – сокращать потребление

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на понедельник, 28 октября, отопительный сезон стартовал во всех областях.

В частности, объекты социальной сферы отапливаются уже во всех регионах страны, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий Украины.

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