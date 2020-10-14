Украинцам объяснили, как легально сэкономить тысячи гривен на налогах

В Украине существуют легальные методы снижения налогов: налоговая социальная льгота (НСЛ) и налоговая скидка. Они позволяют гражданам легально экономить тысячи гривен на налогах.

Налоговая социальная льгота – это возможность заплатить налог только с части зарплаты. Размер льготы зависит от прожиточного минимума для трудоспособного лица (2 102 грн в месяц) и категории: 50% (1051 грн), 75% (1 576,5 грн) или 100% (2102 грн). Об этом сообщает ЭП.

Получить НСЛ может только человек с очень маленькой зарплатой. В 2020 году это граждане, зарплата которых не превышает 2 940 грн в месяц. Поскольку официальная зарплата не может быть меньше 5 тыс. грн, НСЛ в размере 50% имеют право воспользоваться те, кто работают на неполную ставку.

Для получения льготы необходимо написать заявление на имя работодателя и предоставить документы. Льготу можно получить только по одному месту работы, а в многодетных семьях за ней может обратиться только один из родителей.

Налоговая скидка – это право вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Она позволяет вернуть НДФЛ, уплаченный за следующие услуги:

Плата за обучение в университете, детском саду, школе, ПТУ, учреждении дополнительного образования за себя, детей, мужа, жену, родителей.

Приобретение жилья в ипотеку.

Благотворительные взносы неприбыльным организациям.

Лечение себя или родственников первой степени родства (муж, жена, дети, родители).

Уплата взносов в негосударственный пенсионный фонд, на пенсионный депозитный счет в банке или по договору страхования жизни.

Государственные услуги по усыновлению ребенка.

Переоборудование автомобиля на потребление биотоплива или сжиженного газа.

Аренда жилья (только для переселенцев).

Напомним, что Зеленский в конце августа подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

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