Не платить ни в коем случае: украинцам пояснили, что делать с фейковыми платежками за газ

Сумма долга, указанная в платежах за газ для бытовых потребителей без счетчика, приведена в счетах информативно и не подлежит уплате.

"В нижней части счетов информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будут начисляться пеня и штраф", – заявили в "Региональной газовой компании", передает "Интерфакс-Украина".

При этом операторы газораспределительных сетей обратились к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности – суммы, которая представляет собой разницу между отмененными нормами потребления газа и вступившими вместо них, предыдущими нормами.

"Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа", – говорится в сообщении.

Также в "Региональной газовой компании" подчеркнули, что наличие такого долга не является основанием для отключения потребителя от поставок газа.​

"Нафтогаз"

​Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре бытовые потребители газа получили от сбытовых компаний платежки с доначислениями. Такие "письма счастья" пришли потребителям со счетчиками – облгаз-сбыты сделали перерасчет за последние три года и предложили потребителям доплатить.

Дополнительные счета в платежках газовики объяснили тем, что население потребляет 11,2 млрд куб. м газа в год. 80% этого объема потребляется зимой. В то же время потребленный газ учитывается счетчиками, которые установлены во дворе, без приведения к стандартным условиям. То есть не учитывается потеря газа в морозы, поэтому в год украинцы потребляют, но не оплачивают 500 млн куб. м газа.

В итоге премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах создать совместную группу с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и НКРЕКУ, которая проведет проверку облгазов.