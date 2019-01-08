Субсидии по-новому: стало известно, придется ли платить комиссию

В Кабинете министров заявили, что "Ощадбанк" не будет взимать комиссию с получателей субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.
"Говорят, будто "Ощадбанк" будет брать комиссию у субсидиантов. Официально опровергаем эти слухи: никаких комиссий банк брать не будет!" – сообщает в Facebook "Урядовий портал".
Представители правительства также напомнили, что жителям сел не обязательно лично обращаться в государственный банк, если отделения нет в их населенном пункте.
"Через уполномоченного представителя управления соцзащиты в сельском или поселковом совете можно передать новый пакет документов – в мае 2019 года всем действующим субсидиантам, или новым заявителям сейчас – и специалисты сделают все самостоятельно", – резюмировали в Кабмине.
"Урядовий портал"
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.
Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.
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