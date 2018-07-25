Украинцам не выплачивают пенсии: что произошло и будут ли деньги

Украинцы уже почти неделю оббивают пороги отделений Пенсионного фонда (ПФУ). Денег нет, поэтому выплаты задерживают. Как оказалось, из государственного бюджета вовремя не перевели деньги, а сам ПФУ может профинансировать только часть пенсий. Проблему обещают решить в ближайшие дни, однако данная ситуация – всего лишь следствие. А причина – многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда, который необходимо сокращать.

OBOZREVATEL разобрался, почему украинцам задержали пенсии и что будет с выплатами.

Вопрос решат в ближайшие дни

"Моей маме задерживают пенсию уже на 5 дней! Говорят, что нет денег", - жалуется киевлянин Александр. Последние несколько дней украинцы буквально оккупировали отделения "Укрпочты" и ПФУ. А из-за многочисленных жалоб на горячей линии правительства даже увеличилось среднее ожидания соединения с оператором.

По закону украинцы должны получать пенсии до 25 числа. Кому-то выплаты приходят в первой половине месяца, другие получают ближе к "крайнему" сроку. До 18 числа проблем с финансированием пенсий не было, все, кто получает выплаты до этого числа, уже с деньгами. А вот остальных ждал неприятный сюрприз. Деньги в ПФУ закончились, из бюджета компенсацию вовремя не предоставили, в результате украинцам начали задерживать пенсии.

"Изменения графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами в поступлениях единого социального взноса", - поясняют в Фонде. Проще говоря, украинцы заплатили меньше, чем должны получить пенсионеры. Как известно, основной источник дохода ПФУ - социальный взнос с зарплаты. Фонд деньги фактически не накапливает: собирает взносы с зарплат, получает деньги из госбюджета и сразу же раздает их пенсионерам.

"Дыру" в бюджете, или же кассовый разрыв, компенсирует из общей казны. Но вот в этом месяце выдержать сроки не удалось. Пенсионеры, которые должны были получить выплату еще 20 числа, до сих пор без денег. Проблема это временная, ПФУ уверяют: уже в ближайшее время украинцы получат свои пенсии в полном объеме.

Однако, главная проблема заключается в том, что Пенсионный фонд в Украине дефицитный. Последние несколько лет из государственного бюджета тратят около 140 млрд грн в год на то, чтобы залатать "дырку" в бюджете Фонда. Согласно утвержденному на этот год бюджету, доходы ПФУ от единого социального взноса составят 208,2 млрд грн, около 139 млрд грн должны выделить из общего бюджета. Фактически, собственных средств хватило бы только на часть пенсий.

Проблему обещают решить, но покамест ситуация не меняется

Премьер-министр Владимир Гройсман накануне реализации пенсионной реформы заявлял: дефицит ПФУ удастся ликвидировать до 2024 года. До этого министр социальной политики Андрей Рева называл ситуацию в Фонде катастрофической (дефицит составлял 145 млрд грн). В этом году явных изменений к лучшему нет, однако риторика чиновников смягчилась. Как пояснили OBOZREVATEL в Министерстве социальной политики – часть "дефицита" это несвойственные Пенсионному фонду расходы (например, специальные пенсии или компенсация социальных гарантий) и деньги на них в любом случае должны выделяться из общего бюджета.

Любая пенсионная система украинского типа (солидарная, когда деньги собираются с работающих и сразу же раздуются пенсионерам) при такой демографической ситуации переживает проблемы, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Сейчас соотношение работающих и пенсионеров – 1:1. То есть социальный взнос с одной зарплаты должен обеспечивать как минимум одного пенсионера.

Средняя пенсия в Украине – около 2,6 тыс. грн, а средняя зарплата – около 9 тыс. Размер взноса в Пенсионный фонд – 18,15%. То есть, чтобы ликвидировать дефицит, но при этом не повышать пенсии, средняя зарплата должна составлять 14,3 тыс. грн. Другой вариант – изменить соотношение работающих и пенсионеров. Например, вывести рынок занятости из тени, заставить оформиться тех украинцев, которые уже работают и не платят взносы, либо же платят взносы только с части зарплат. Проблему последнее время усугубляет и трудовая миграция – уезжают работоспособные украинцы, а вот пенсионеры остаются. Как видно на графике, демографическая ситуация будет только усугубляться. И это не только украинская проблема – подобные графики актуальна для большинства стран ЕС.

Главный демограф страны Элла Либанова на одной из открытых лекций пояснила: современные женщины меньше рожают, новое поколение не может компенсировать предыдущее. К тому же, растет и продолжительность жизни. Все это приводит к тому, что доля стариков в обществе растет. Уже сейчас 75-летних старух больше, чем 5-летних девочек.

В ЕС разработали рекомендации странам-членам для того, чтобы выйти из возможного кризиса пенсионных систем. Постепенно пенсионный возраст рекомендовали увеличить до 67 лет (в Украине – 60 лет). Кроме того, помимо солидарной системы также должны работать накопительные фонды. То есть налог на зарплату нужно увеличить, часть средств отдавать на выплату текущих пенсий, а остальное – откладывать на персональном счете.

От повышения пенсионного возраста для всех Украина отказалась. Вместо этого возраст выхода на заслуженный отдых подняли только для тех, кто не выполнил норму по стажу (на данный момент она составляет 25 лет, а к 2028-му – 35 лет). Это якобы позволит отсрочить вопрос общего пенсионного возраста на 10 лет.

Покамест украинцы продолжают получать зарплаты в конвертах, а количество работающих примерно совпадает с числом пенсионеров, стабильная работа ПФУ будет зависеть от постоянных дотаций.