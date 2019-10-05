Украинцам не снизят тарифы за коммуналку: у Гончарука назвали причину

В Украине не стоит ждать снижения коммунальных тарифов, поскольку правительство выступает за внедренение рыночных цен на энергоресурсы.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на канале "1+1", передает Finance.ua. Она подчеркнула, что приведение цены к уровню рыночной также является требованием Международного валютного фонда.

"Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, то правительство тем, кому надо помочь – должно помогать через субсидии", – сообщила Маркарова.

Она отметила, что механизм установления цен на газ для населения, который действует в Украине сейчас, является несправедливым, поскольку он позволяет платить за коммуналку меньше людям как с низкими доходами, так и людям с высокими доходами.

В Украине не снизят коммунальные тарифы

Также в МВФ поддерживают стремление правительства Украины выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка слишком дорогая.

"Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги", – добавила Маркарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2019-го всем субсидиантам должны пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Правда, помощь от государства смогут получить далеко не все. Более того, уже вскоре полноценно запустится верификация (проверка), и тогда отдельным семьям не только не дадут денег на коммуналку, но и заберут то, что они ранее получали с нарушениями.

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