Украинцам начнут выплачивать деньги за разрушенное из-за войны с Россией жилье

Украинцам с 2020 года начнут возмещать деньги, если их жилье было разрушено в результате боевых действий на Донбассе.

Программа будет действовать на контролируемых Украиной территориях. Об этом сообщил советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артем Салихов, передает УНН.

"В государственном бюджете 2020 года есть бюджетная программа в размере 40 млн 200 тысяч грн на компенсацию владельцам разрушенного жилья – стоимости самого жилья. Но мы, исходя из возможности бюджета, имеем определенные ограничения и расчеты, какая сумма будет на одно домохозяйство выделяться", – отметил он.

Советник министра выразил надежду, что в течение нескольких месяцев правительство решит все вопросы и сможет запускать эту программу вместе с местными органами власти и военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей.

"Потом уже будем работать с международными донорами, чтобы увеличивать объемы помощи. И будем на следующий год предлагать заложить уже больше. Сейчас у государства нет опыта, когда жилье было разрушено вследствие боевых действий. Сейчас это классифицируется как теракт, поэтому есть соответствующие процедурные моменты. Мы пытаемся их решить в рамках наших полномочий", – резюмировал Салихов.

Украинцам с 2020 года начнут возмещать деньги, если их жилье было разрушено в результате боевых действий на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области в результате боевых действий был разрушен 461 объект недвижимости.

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